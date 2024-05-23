美國海上風電開發困局折射能源轉型“逆風”

中評社香港5月23日電／“2023年是美國海上風電艱難的一年。”不久前結束的美國休斯敦國際海洋油氣技術大會及設備展上，丹麥沃旭能源公司北美區首席運營官特洛伊·帕頓說，公司將取消美國新澤西州附近海域兩個風電項目，裝機容量共計2.2吉瓦。此外，據美國媒體透露，美國另有3個裝機容量共計3.2吉瓦的海上風電項目也被取消。



新華社報導，海上風電項目密集取消引發不少業內人士擔心。外界普遍認為，由於海上風電開發周期長，美國可能難以完成政府2021年提出的目標，即到2030年完成30吉瓦海上風電裝機目標。



客觀上看，美國東北部沿大西洋近海區域是發展海上風電的“理想區域”。這裡擁有便於安裝風力渦輪機的淺海大陸架，發達的港口和製造業產業以及靠近沿海人口和經濟中心的地理位置。



另外，美國政府近年來推出了不少有利於可再生能源產業發展的政策利好，為海上風能開發提供了稅收減免等諸多激勵措施。不少歐洲風電巨頭一度也紛紛進軍美國市場，上馬多個海上風電項目。



那麼，美國海上風電項目為何在當下陷入困局？這對美國能源轉型會產生什麼影響呢？



業內專家表示，美國當前金融環境是海上風電開發所面臨的重要阻礙之一。長期的高通脹疊加高利率，導致不少海上風電項目融資成本大漲，經濟可持續性難以維繫。美國能源專家克里斯托弗·尼茲雷基表示：“鋼鐵和銅在內的大宗商品價格以及建築運營成本急劇上漲，使得多年前簽署的合同在財務上不再可行。”