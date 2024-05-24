國民黨智庫告訴美方：賴更對抗性路線在冒險

國民黨智庫訪美代表團成員袁念熹、高思博、劉復國（從左到右） 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓5月23日電（記者 余東暉）一個國民黨智庫代表團正在美國訪問，他們告訴美方：賴清德就職演說採取了更具對抗性的路線，是拿所有台灣人的身家性命在冒險；他的“兩岸互不隸屬說”是不必要的挑釁，未來兩岸官方溝通前景令人非常悲觀。



“二十一世紀基金會”副董事長、“台灣民主基金會”新任董事高思博率領政治大學教授劉復國、海軍技術學校前校長袁念熹退役少將、元智大學教授周韻采正在美國訪問，代表國民黨智庫，與美國智庫和相關機構交流，拜訪美國國務院，向美方通報國民黨智庫的兵推結果，反映國民黨對賴清德就職演說的看法。



國民黨智庫代表團22日下午與媒體茶敘。對於賴清德就職演說的看法，高思博表示，一方面，他們表示贊成台灣應當加強“民主同盟”，在共同價值觀下加強合作；另一方面，他們對賴清德演講對於兩岸關係的定位表達不同意見。



高思博指出，外界期待“蔡規賴隨”，但賴清德其實在不少方面已經偏離過去八年蔡英文的調性，比如將“中華民國憲法”說成“中華民國憲政”，不提“兩岸人民關係條例”等。賴清德不但沒有抓住“兩岸同屬中華民族”的“通關密語”的契機，反而選擇比蔡英文更具對抗性的路線。