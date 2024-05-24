香港智庫討論：賴失控 台灣民眾不願意打仗

由香港全球化中心（CGHK）主辦的主題為“新局勢，新挑戰：賴清德政府領導下的兩岸關係前景”研討會以視頻連線的方式舉行（視頻會議截圖） 中評社香港5月24日電（記者 盧哲）由香港全球化中心（CGHK）主辦的主題為“新局勢，新挑戰：賴清德政府領導下的兩岸關係前景”研討會23日通過視頻連線的方式舉行。來自香港、台灣、中國大陸及美國的專家學者用英文對議題進行了深入探討。與會者認為，賴清德“5·20”講話相當激進，而賴的個性或許讓美國心存疑慮。與會者強調，台灣民眾不希望戰爭，壓力和不斷升級的緊張局勢將使兩岸雙方的生活，特別是台灣人民的生活變得非常困難。



香港全球化中心創始人兼主席邱震海主持了研討會。前台灣“立法委員”雷倩、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分別對賴清德執政與兩岸關係前景發表看法。



香港全球化中心創始人兼主席邱震海在開場發言中說，賴清德“5·20”講話相當令人失望。“原本人們在期待他在就職演講中會向北京釋放什麼信號，結果相當令人失望。”邱震海表示，賴清德在講話中沒有像蔡英文過去那樣，稱呼中國大陸為“大陸”或“北京”，而是直接提出了所謂“主權獨立”“兩岸互不隸屬”等，在提到台灣時，賴使用了三個定義和名稱（“中華民國”“中華民國台灣”“台灣”），這些都是相當激進的。



邱震海提到，在研討會正在召開的當天，解放軍東部戰區23日宣布當天位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。“我們看到過去三天事情正在激化”。但他認為美國對改變台海現狀是反對的。邱震海提出三個關鍵點：第一，2027年中國人民解放軍建軍100周年；第二，俄烏戰爭在歐洲繼續，目前來看俄羅斯仍佔主導地位；第三，美國即將迎來大選，若特朗普當選，“事情會有很大不同”。邱震海認為美國不會對繼續支持烏克蘭有興趣，特朗普也不會對與中國大陸進行的任何戰略競爭有興趣。