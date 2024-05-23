四部門制定《互聯網政務應用安全管理規定》

（來源：新華社） 中評社北京5月23日電／據新華社報導，由中央網絡安全和信息化委員會辦公室、中央機構編制委員會辦公室、工業和信息化部、公安部制定的《互聯網政務應用安全管理規定》近日印發。規定要求，建設運行互聯網政務應用應當依照有關法律、行政法規的規定以及國家標準的強制性要求，採取技術措施和其他必要措施，防範內容篡改、攻擊致癱、數據竊取等風險，保障互聯網政務應用安全穩定運行和數據安全。



規定共8章，包括總則、開辦和建設、信息安全、網絡和數據安全、電子郵件安全、監測預警和應急處置、監督管理以及附則。



規定要求，一個黨政機關最多開設一個門戶網站。互聯網政務應用的名稱優先使用實體機構名稱、規範簡稱，使用其他名稱的，原則上採取區域名加職責名的命名方式，並在顯著位置標明實體機構名稱。



規定指出，機關事業單位應當採取安全保密防控措施，嚴禁發布國家秘密、工作秘密，防範互聯網政務應用數據匯聚、關聯引發的洩密風險。應當加強對互聯網政務應用存儲、處理、傳輸工作秘密的保密管理。



根據規定，機關事業單位應當建立完善互聯網政務應用安全監測能力，實時監測互聯網政務應用運行狀態和網絡安全事件情況。



規定自2024年7月1日起施行。