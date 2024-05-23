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董軍與卡塔爾副首相兼國防事務國務大臣會談
http://www.CRNTT.com   2024-05-23 16:37:10


　　中評社北京5月23日電／據新華社報導，國防部長董軍22日在北京與來訪的卡塔爾副首相兼國防事務國務大臣哈立德·阿提亞舉行會談。

　　董軍說，中卡是戰略合作夥伴。習近平主席和塔米姆埃米爾達成一系列重要共識，為深化兩國兩軍關係提供了根本遵循。雙方應進一步增進戰略互信、拓展合作領域、加強人員交流，把兩軍合作不斷推向更高水平。

　　哈立德說，一個統一、繁榮的中國符合國際社會共同利益。卡方高度重視發展對華關係，願同中方加強“一帶一路”等框架下務實合作，不斷提升兩國兩軍關係水平。

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