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東部戰區開展“聯合利劍－2024A”演習
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2024-05-23 16:41:52
（來源：新華社）
中評社北京5月23日電／據新華社報導，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展“聯合利劍－2024A”演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。
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