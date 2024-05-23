上海市國資委原黨委書記、主任白廷輝被雙開

（來源：央視新聞） 中評社北京5月23日電／據上海市紀委監委消息：日前，經中共上海市委批准，上海市紀委監委對上海市國有資產監督管理委員會原黨委書記、主任白廷輝嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，白廷輝身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，違反政治紀律，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、消費卡並接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，搞權色交易、錢色交易；違反生活紀律，對配偶失管失教；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，非法收受他人財物。



白廷輝嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經上海市委常委會會議研究，並經中央紀委報中共中央批准，決定給予白廷輝開除黨籍處分；由上海市監委給予其開除公職處分；終止其中國共產黨第二十次全國代表大會代表資格和上海市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



