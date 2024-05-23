特斯拉上海儲能超級工廠動工

中評社香港5月23日電／全球關注的特斯拉上海儲能超級工廠項目23日在上海自貿試驗區臨港新片區正式動工。這是這家公司在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，特斯拉將此舉視為“在華開啟的新篇章”。



新華社報導，該項目初期規劃年產超大型電化學商用儲能系統1萬台，儲能規模近40吉瓦時，預計2025年第一季度實現量產。動工儀式後，臨港集團與特斯拉完成了中國首批超大型電化學商用儲能系統的簽約。



特斯拉首席執行官馬斯克不久前訪華時表示，特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。



這一最新舉措凸顯了這家美國公司投資中國的信心。這與部分美國政客鼓吹所謂與中國“脫鉤”“去風險”的言論形成鮮明對比。



據上海自貿試驗區臨港新片區管委會介紹，特斯拉上海儲能超級工廠佔地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元人民幣。特斯拉公司副總裁陶琳說：“儲能業務對於特斯拉的重要性已不亞於大眾熟知的電動汽車。”



上海儲能超級工廠計劃將產品出口到包括亞太在內的海外市場，助力全球“綠色未來”。目前特斯拉儲能產品銷往全球超過65個國家和地區。



2019年落成的特斯拉上海超級工廠被廣泛認為是中美產業和科技合作的典範。



陶琳認為，中國不僅有完善的產業體系、廣闊的市場前景、韌性十足的經濟“底氣”，也有對企業至關重要的優質營商環境。



從去年底簽訂投資協議起，借助臨港新片區在工程建設領域推出的“項目服務包”，特斯拉上海儲能超級工廠跑出了“上海速度”。



特斯拉公司能源和充電業務高級總監邁克·斯奈德讚賞中國政府的支持和上海優質的營商環境，認為“合作帶來更大成就”。



作為全球可再生能源大國，中國是全球儲能的主要市場。2023年，中國可再生能源發電裝機規模歷史性超過火電，全年新增裝機超過全球一半。



今年一季度，中國經濟實現超預期增長，同比增幅達5.3%；新設立外商投資企業1.2萬家，同比增長20.7%。