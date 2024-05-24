5月23日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月24日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌5月23日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



汪文斌：國務院總理李強將於5月26日至27日赴韓國首爾出席第九次中日韓領導人會議。



新華社記者：中方今天發布了赤道幾內亞總統將訪華的消息，請問您能否介紹此訪安排和中方期待？中方如何看待當前中赤幾關係？



汪文斌：中國同赤道幾內亞傳統友誼深厚。建交半個多世紀以來，雙方始終平等相待、相互尊重、相互支持。近年來，兩國關係保持高水平發展，政治互信不斷深化，務實合作穩步推進，給兩國人民帶來實實在在的好處。



奧比昂總統是中國人民的老朋友。訪問期間，習近平主席將為奧比昂總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談，並共同出席合作文件簽字儀式。李強總理、趙樂際委員長將分別會見奧比昂總統。奧比昂總統還將赴山東省參訪。



相信奧比昂總統此訪將為中赤幾友好關係全面深入發展注入新動力，推動兩國各領域合作不斷取得新成果。



法新社記者：關於中方正在台灣島周邊開展的軍事演習，一名美軍將領今天稱，中方軍演“令人關切”。發言人對美方言論有何回應？



汪文斌：中國人民解放軍東部戰區已經就相關聯合演訓發布了公告，大家可以查閱。中國人民解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓，維護國家主權和領土完整，對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。