外交部：解放軍位台島周邊聯合演訓正當必要

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京5月24日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌5月23日在例行記者會上應詢表示，解放軍台島周邊聯合演訓完全符合國際法和國際慣例。



有記者提問說，關於中方正在台灣島周邊開展的軍事演習，一名美軍將領今天稱，中方軍演“令人關切”。發言人對美方言論有何回應？



汪文斌表示，中國人民解放軍東部戰區已經就相關聯合演訓發布了公告，大家可以查閱。中國人民解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓，維護國家主權和領土完整，對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。



汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史事實，也是真實現狀，未來絕不會改變。“台獨”是死路一條。中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。一切“台獨”分裂行徑都將遭到14億多中國人民迎頭痛擊，一切“台獨”分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。



汪文斌表示，我們敦促美方停止縱容支持“台獨”勢力，停止干涉中國內政。任何危害中國國家主權和領土完整的行徑，都必將遭到中方堅決有力回擊。



會上，還有外媒記者提問說，本周在台灣周邊開展演習後，中方是否計劃進行更多類似的“懲戒”演習？是否計劃進一步升級演習？



汪文斌表示，“台獨”分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛一個中國原則的力度就會加大一分。



