湖南紀委監委敲響拒腐警鐘　築牢家庭防線

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，安徽省淮北市委原副書記操隆山“自身不正、家風不嚴”“對親屬失管失教”；貴州省銅仁市人大常委會原副廳長級幹部陳代文“不重視家風家教建設，對家人失管失教”……近期多起通報涉及黨員幹部家風不正、對親屬失管失教問題。違紀違法幹部自身不正，家風就很難端正，不良家風反過來還會推波助瀾，致使黨員幹部在親情裹挾中迷失方向、逾越紀法紅線。



近日，湖南省紀委監委通報6起領導幹部家風不正、家風敗壞典型案例。湘西州委原副書記、州人民政府原州長龍曉華便是其中之一。“自身不正、治家不嚴最終釀成了家庭悲劇。”該省紀委監委第一監督檢查室副主任何中林介紹，龍曉華親情觀扭曲，早年其親屬就通過她“打招呼”，在老家花垣縣承攬采礦項目撈錢，隨著職務升遷，她還默許胞兄、表弟等親屬利用其影響力為他人謀利，直接或夥同親屬受賄。



梳理近年來查處的違紀違法案件發現，黨員幹部違紀違法問題常與家風敗壞密切相關、相互影響。有的自身不正不廉，帶壞家人，搞家庭腐敗；有的親情觀錯位，把縱容默許當作關愛補償；有的公權私用，為親屬“打招呼”“站台”，爭取工程項目……



與家風不正相關的腐敗問題，形式和手段隱蔽間接。此前，江蘇省南京市紀委監委查處了南京市六合經濟開發區黨工委原書記魯其鳳案。魯其鳳對子女失管失教，幫助兒子違規承接工程項目，其子也利用魯其鳳職權影響幫他人謀利，而被父子二人“打招呼”的領導幹部，與魯其鳳卻並沒有直接職務隸屬或制約關係。“行權方式間接化是當前相關腐敗問題較為隱蔽的形式之一。”南京市紀委監委第五審查調查室副主任胡志勇分析，這在表面上一定程度弱化了職權與謀利事項的關聯性，使違紀違法行為更加隱蔽。



“行權方式間接化還可能體現在為親屬謀求職務晉升等方面。”河南省焦作市紀委監委第八審查調查室主任路福林介紹，一些黨員領導幹部之間相互說情，幫助對方親屬升遷，讓選人用人程序看起來不包含明顯的親屬關係，具有一定迷惑性。

