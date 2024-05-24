國新辦發布會：新時代西藏長治久安行穩致遠

西藏自治區黨委副書記、自治區主席嚴金海嚴金海。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月24日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於23日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，西藏自治區黨委副書記、自治區主席嚴金海圍繞“推動新時代西藏長治久安和高質量發展行穩致遠”作介紹，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗：女士們、先生們，大家下午好。歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會的第22場，我們非常高興邀請到西藏自治區黨委副書記、自治區主席嚴金海先生，請他為大家介紹“推動新時代西藏長治久安和高質量發展行穩致遠”有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有：西藏自治區副主席徐志濤先生，西藏自治區發展改革委黨組書記、副主任王念東先生，西藏自治區生態環境廳廳長汪曉冬先生。下面，我們首先請嚴金海先生作介紹。



西藏自治區黨委副書記、自治區主席嚴金海：女士們、先生們，媒體的朋友們，大家下午好。很高興今天5月23日與大家見面。73年前的今天，“十七條協議”在北京簽訂，宣告西藏和平解放，雪域高原迎來了光明和新生。在這樣一個特別的日子里，非常榮幸能夠與大家分享中國西藏發展故事。在此，我代表西藏自治區黨委、自治區政府，向長期以來關心支持西藏工作的各界朋友表示衷心的感謝！



習近平總書記高度重視西藏工作，深情關懷西藏各族人民，先後三次親臨西藏視察指導，兩次主持召開中央西藏工作座談會，親自為西藏把舵定向、指引方向，確立了新時代黨的治藏方略，我們始終牢記總書記的殷殷囑托，聚焦穩定、發展、生態、強邊“四件大事”，聚力創建全國民族進步模範區、高原經濟高質量發展先行區、國家生態文明高地和國家固邊興邊富民行動示範區“四個創建”，大力推動長治久安和高質量發展。“十四五”以來，西藏地區生產總值從1900億元增長到去年的2400億元，人均GDP從5.23萬元增長到6萬元，城鄉居民人均可支配收入的增速多年保持在全國前列，努力走出了一條高原經濟高質量發展的新路子。具體表現在以下這麼幾個方面。

