嚴金海：西藏政治優勢、政策優勢不言而喻

西藏自治區黨委副書記、自治區主席嚴金海。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月24日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於23日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，西藏自治區有關負責人圍繞“推動新時代西藏長治久安和高質量發展行穩致遠”作介紹，並答記者問。西藏自治區黨委副書記、自治區主席嚴金海在回答記者提問時表示，西藏政治優勢、政策優勢不言而喻。當前高質量發展所取得的成績，靠的就是政策好、人努力、天幫忙，這也是我們繼續走好高質量發展之路的“成功密碼”。我們有信心也有決心，在黨中央的領導下，帶領西藏人民過上更加幸福美好的生活。



有記者提問到，請問在高質量發展新格局中，西藏有什麼樣的比較優勢？未來又有什麼樣的考量和打算？



嚴金海表示，關於西藏的比較優勢，習近平總書記有一段話剛好能夠切入。2021年9月，總書記在陝西省榆林市綏德縣郝家橋村調研的時候就說，“山溝溝能走出致富路、過上好日子，靠的是政策好、人努力、天幫忙”。西藏地處雪域高原，地廣人稀、山高溝深，每平方公里人口密度還不到3個人。當前高質量發展所取得的成績，靠的就是政策好、人努力、天幫忙，這也是我們繼續走好高質量發展之路的“成功密碼”。



更多的不說，政治優勢、政策優勢不言而喻。我就單說西藏清潔能源優勢。首先，西藏拉薩被稱為“日光之城”，每年的日照時間是3500小時，西藏的太陽能技術可開發量達到98億千瓦，水能資源的開發量是1.7億千瓦，風能1.8億千瓦，不包括地熱和抽水蓄能，加起來裝機容量就超過100億千瓦，而且都是清潔能源。我們的旅遊資源剛才已有同事作了全面介紹，還有高原特色農牧業，只要西藏能夠種出來、能夠養出來的東西，就是世界上品質最好的東西，這些都是我們的比較優勢。上世紀八十年代，鄧小平同志曾經講過，西藏地方大、人口少、資源豐富，只要路子選得正確，就有可能在現代化建設進程中走在全國前列。我們還有人口優勢，我們是全國31個省（區、市）裡人口最少的省區，去年是365萬人，按照現在8.7‰的人口自然增長率來推算，到2035年西藏的總人口也衹有420萬。我們通過優勢資源的開發，到2035年的時候，人均收入水平完全有可能走到全國第一方陣。我們有信心也有決心，在黨中央的領導下，帶領西藏人民過上更加幸福美好的生活。



