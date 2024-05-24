西藏自治區：多方面著力助推西藏旅遊業發展

西藏自治區副主席徐志濤。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月24日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於23日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，西藏自治區有關負責人圍繞“推動新時代西藏長治久安和高質量發展行穩致遠”作介紹，並答記者問。西藏自治區副主席徐志濤在回答記者提問時表示，西藏旅遊這些年的發展勢頭較好，但在旅遊發展中也面臨著一些問題和瓶頸。下一步將從加強頂層設計、推進文旅融合、加快對外開放步伐和提升服務質量等方面助力西藏旅遊發展。



有記者提問到，2024年，西藏遊客數量預計可達多少？是否有吸引更多遊客的具體計劃？



徐志濤表示，西藏有著雄奇瑰麗的自然風光，有著悠久獨特的民族文化，特別是西藏人與自然和諧相處，這些都令西藏旅遊自帶流量。如果大家到西藏參觀旅遊，就能夠感受到在西藏，我們的山、河、湖、林、草、沙、冰，各種景觀應有盡有；我們還可以看到雄偉的宮殿、美麗的寺廟，還有獨特建築風格的民居，我們在西藏還可以聽到靈動的扎念，扎念是西藏獨有的樂器，我們在西藏可以到處聽到悠揚的牧歌。這些總能讓我們的旅客在旅途中有意外驚喜。正因為這樣，西藏旅遊這些年的發展勢頭還是比較好的，“十三五”期間，西藏累計接待遊客1.58億人次，是“十二五”時期的2.3倍。2023年西藏接待國內外遊客5517萬人次，比2022年增長了83.7%。我們有信心，在2024年仍然能夠實現兩位數以上的增長。當然我們在旅遊發展中也面臨著一些問題和瓶頸，特別是西藏的旅遊交通基礎設施還不是很便利，因為地域太廣大，很多進藏遊客的交通路途成本、時間成本比較高。同時，西藏旅遊還需要進一步促進文旅融合，目前很多旅遊經濟還局限在景區的門票經濟。西藏旅遊還有一個很重要的發展瓶頸，因為西藏平均海拔4000米以上，國內外遊客對西藏的高原反應存在著一些恐懼心理，這些需要我們就高原反應作出科學解釋和緩解高原反應帶來的各種各樣的問題做大量工作。



下一步，發展西藏旅遊主要是從以下幾方面著力：一是加強頂層設計。前不久剛剛召開全國旅遊發展大會，自治區也將很快貫徹這次會議精神，召開西藏自治區文化旅遊產業發展大會，計劃出台西藏文化旅遊產業發展規劃。我們準備通過幾年的努力，能夠建成一批具有中華文化標識性和國家生態文明高地代表性的文化旅遊廊帶和世界級旅遊景區，打響一批享譽全國乃至世界的文旅品牌。