汪曉冬：努力打造美麗中國建設的西藏樣板

西藏自治區生態環境廳廳長汪曉冬。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月24日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於23日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，西藏自治區有關負責人圍繞“推動新時代西藏長治久安和高質量發展行穩致遠”作介紹，並答記者問。西藏自治區生態環境廳廳長汪曉冬在回答記者提問時表示，眾所周知，西藏天藍地綠、水清景秀，被譽為世界屋脊、亞洲水塔，是公認的綠水青山相映美、金山銀山幸福長。我們將持續發力，努力打造美麗中國建設的西藏樣板。



有記者提問到，我們知道，西藏被譽為世界屋脊、亞洲水塔，我想請問的是，自治區在推進“美麗西藏”建設過程中的主要做法和工作思路是什麼？



汪曉冬表示，眾所周知，西藏天藍地綠、水清景秀，被譽為世界屋脊、亞洲水塔，是公認的綠水青山相映美、金山銀山幸福長。



近年來，我們深入推進重要的國家生態安全屏障建設，西藏經濟社會高質量發展的生態根基進一步夯實。清潔能源、數字經濟等綠色低碳產業不斷壯大，特別是文化旅遊業一直把原生態作為自己最亮的名片和最大的吸引物。從2023年“冬游西藏”的情況來看，西藏藍天白雲大太陽、雪山湖泊新氣象越來越成為廣大遊客的選擇。在綠色產業賦能高質量發展的同時，自治區還安排了生態崗位44萬多個，有220多萬農民群眾正在享受草原生態環境保護補助的獎勵，西藏人民的“生態飯”是越吃越好、越吃越香。



展望美麗西藏建設的新願景，我們將加快國家生態文明高地建設，全力推進“五美共建”。我們將著力彰顯西藏的綠色發展之美。持續優化國土空間開發格局，加快推進綠色發展方式和綠色生活方式轉變，努力為大家提供最清潔的能源、最純淨的產品，最美好的風景，讓更多人享受到綠色發展所帶來的高品質生活。我們將著力提升西藏的環境質量之美。以更高的標準深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，全面提升生態環境治理的效能，讓西藏的生態顔值不斷提升、生態價值持續增加。我們將著力守護好西藏的自然生態之美。全面統籌山水林田湖草沙冰一體化保護和系統治理，推動設立羌塘國家公園和珠峰國家公園，努力打造一批獨具高原特色的美麗鄉村、美麗湖泊、美麗冰川等美麗系列產品。我們將著力維護西藏的生態祥和之美。統籌各類綠色資源，積極培育生態產業，健全完善生態安全防護的體系，不斷提升高原生態系統的多樣性、穩定性、持續性。我們將著力構建西藏良法善治之美。加快推進冰川資源保護、水污染防治和青藏高原生態保護法實施辦法等地方立法進程，健全生態文明建設的制度體系，推進美麗西藏全民共建共治共享。我們將持續發力，努力打造美麗中國建設的西藏樣板。



