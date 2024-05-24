西藏：特色優勢產業初具規模　效益不斷提升

西藏自治區發展改革委黨組書記、副主任王念東。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月24日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於23日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，西藏自治區有關負責人圍繞“推動新時代西藏長治久安和高質量發展行穩致遠”作介紹，並答記者問。西藏自治區發展改革委黨組書記、副主任王念東在回答記者提問時表示，西藏有著許多得天獨厚的資源，自治區黨委、政府因地制宜提出了發展文化旅遊、清潔能源、特色農牧、藏醫藥、通用航空等“九大產業”，通過這些年的努力，取得了初步成效。下一步，我們將加大資金投入和創新力度，把各項優勢轉化為發展優勢。



有記者提問到，我們關注到西藏地處高原，有著高原農牧業、清潔能源等特色資源，請問如何結合這些特色資源來發展特色優勢產業，取得了哪些進展？



王念東表示，西藏有著許多得天獨厚的資源，自治區黨委、政府因地制宜提出了發展文化旅遊、清潔能源、特色農牧、藏醫藥、通用航空等“九大產業”，通過這些年的努力，取得了初步成效。此生必駕318已經成為大家的共識，是很多人的向往之旅。世界級景觀大道G219，這是一條貫通中國西部邊疆的大動脈，很多自駕愛好者把它稱為“國之大道”。大型實景史詩音樂劇《文成公主》，是西藏文化旅遊一張靚麗的名片，入選了全國旅遊演藝精品名錄。西藏的波密縣、墨脫縣入選了中國最美縣域榜單。



西藏擁有豐富的清潔能源資源，我們每年的重點建設項目投資有三成都是支持清潔能源項目建設，西藏正在從“家家酥油燈”向“綠電出高原”轉變。目前，西藏已建在建的電力裝機容量2414萬千瓦，其中清潔能源裝機容量超過95%，居全國前列，主電網延伸到全區74個縣（區）。