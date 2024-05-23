以色列戰時內閣決定繼續與哈馬斯談判

中評社香港5月23日電／以色列總理辦公室23日宣佈，以戰時內閣決定繼續與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）談判。



新華社報導，以色列總理辦公室發佈聲明說，以色列戰時內閣22日夜間舉行會議，指示談判代表繼續努力達成交換被扣押人員協議。但聲明未提及恢復談判的時間和其他細節。



據以色列《國土報》23日援引“參與討論的消息人士”的話報導，戰時內閣做出的決定旨在為談判代表提供更大的“迴旋餘地”。報導還說，一名瞭解談判情況的以外交人員證實，儘管目前談判陷入僵局，但最近幾天雙方在共同努力回到談判桌。



另據總部位於英國倫敦的《新阿拉伯人報》23日報導，最近埃及官員與談判各方進行一系列接觸，以恢復談判、達成停火協議。報導說，以色列談判代表團最近每周會到訪埃及，討論埃以安全協議以及重新開放拉法口岸問題。



新一輪巴以衝突爆發7個多月以來，以色列與哈馬斯進行了多輪談判。自去年11月達成短暫停火並換取部分被扣押人員獲釋之後再無新進展。本月6日，哈馬斯宣佈同意斡旋方提出的加沙地帶停火提議，但以色列方面表示哈馬斯答應的條件與其要求相去甚遠。哈馬斯、以色列和相關斡旋方7日起在埃及首都開羅舉行停火談判。一名以色列官員9日告訴新華社記者，停火談判破裂，以軍繼續在拉法發動進攻。