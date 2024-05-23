發改委等四部門部署今年降成本重點工作

中評社香港5月23日電／國家發展改革委等四部門23日對外發佈關於做好2024年降成本重點工作的通知，明確2024年降低實體經濟企業成本將重點落實好7個方面22項任務。



新華社報導，在提高稅費優惠政策的針對性有效性方面，通知提出，適當降低先進技術裝備和資源品進口關稅。聚焦政府部門及下屬單位、行業協會、金融機構、天然氣管網和供水企業等領域，依法查處行政審批中介服務違規收費、行業協會依託行政權力違規收費、金融機構不落實收費減免政策、天然氣管網和供水企業不執行政府定價等行為。



在提升金融服務實體經濟質效方面，通知明確，暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。推動貸款利率穩中有降。



在持續降低制度性交易成本方面，通知提出，制定關於完善市場準入制度的意見，修訂新版市場準入負面清單，推動市場準入效能評估全覆蓋。規範招投標和政府採購制度。推動機關、事業單位、大型企業及時支付中小企業貨物、工程、服務款項。繼續縮減外資準入負面清單，全面取消製造業領域外資準入限制措施，放寬有關服務業市場準入。



在緩解企業人工成本壓力方面，通知提出，延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2025年底。



在降低企業用地原材料成本方面，通知明確，持續推進工業用地由出讓為主向出讓、租賃並重轉變。研究地下空間開發利用政策，實行向下遞減的地價優惠政策，降低企業初期用地成本。



通知還圍繞推進物流提質增效降本、激勵企業內部挖潛作出相關部署。