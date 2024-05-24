陳星語中評：賴清德開啟“台獨”的末路狂奔

北京聯合大學台灣研究院陳星教授（中評社資料照） 中評社北京5月24日電（記者 李子寧）賴清德20日發表就職演說。就此，北京聯合大學台灣研究院陳星教授接受了中評社記者採訪並進行解讀。他表示，賴清德的就職演說充斥著徹頭徹尾的“台獨”自白，充滿了挑釁與敵意，謊言與欺騙。其處理兩岸關係的原則已經被為“台獨”路線完全籠罩，這樣的“兩岸現狀”是兩岸人民根本無法接受的。可以說，賴清德就職演說的“台獨自白”開啟了“台獨”勢力不顧一切的末路狂奔，兩岸關係即將進入一個高度動蕩的時期，打擊“台獨”實現國家統一的進程也將逐步加速。



陳星表示，賴清德就職演說的基本基調有三個方面。一是加強兩岸對抗，包括其赤裸裸地“台獨”宣示，以及加強與大陸對抗的表態；二是加強對美國的依賴，賴清德特別強調與美國所謂的“價值同盟”關係，特別強調美國對台灣的支持，並認為這些支持構成了台灣當局對抗統一的底氣；三是不設前提的兩岸和平，賴清德呼籲台海和平，呼籲兩岸交流，但這些均是在堅持其“台獨路線”的前提下展開的。賴清德此次就職演說整體的基調就是依附美國加強兩岸對抗，堅決激進地推動“台獨路線”，這是台灣當局近年來對兩岸關係最強硬的表態。



陳星指出，賴清德的就職演說充斥著徹頭徹尾的“台獨”自白，充滿了挑釁與敵意，謊言與欺騙。所謂“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，已經徹底撕下了“兩國論”的遮羞布，上任伊始就展現出了激進的“台獨”姿態，無視兩岸同屬一個中國的事實，以出賣台灣人民利益緊抱國外勢力為依仗，以兩岸和平共榮為幌子，公開販賣“兩國論”，公開鼓吹“台獨”。

