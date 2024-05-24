經民聯研究報告籲建大灣區自由貿易合作區

現場來賓合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月24日電（記者 段曉魯）經民聯昨日發布“關於建立粵港澳大灣區自由貿易合作區研究報告”，建議中央支持研究建立“大灣區自貿區”，以自貿區模式消除粵港澳現存的投資和貿易壁壘。報告具體提出七大政策重點，包括在區內實施金融“單一通行證”、以河套合作區為抓手建世界創科平台、盡快恢復深港一簽多行並擴展至大灣區其他城市等，以推動粵港澳深度融合發展，為港澳發展注入更大動能。



出席發布會的經民聯成員包括主席盧偉國博士，副主席林健鋒、梁美芬教授、劉業強、吳永嘉，秘書長陳祖恒，副秘書長陸瀚民和執委龍漢標。



盧偉國主席指出，粵港澳大灣區經過5年實踐，融合發展取得豐碩成果，但由於大灣區存在“兩種制度、三個關稅區、三種貨幣”，至今在深度融合方面有不少規則、機制方面的障礙。經民聯提出建立“大灣區自貿區”的建議，總體目標是將廣東自貿試驗區高水準開放政策適用範圍拓寬至粵港澳大灣區，實現貨物、服務、資金、人員等市場要素自由便利流動，並推動廣東與港澳在規則、規制、管理、標準等領域全面對接，對標國際高標準經貿規則，面向全球高水準開放。建立“大灣區自貿區”，不僅可帶動廣東對外開放水平跨上一個新的台階，進一步提升粵港澳大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用，而且建立一個生產總值超過13萬億元人民幣、常住人口超過1.3億的自貿區，港澳將從中獲得更加巨大的投資貿易機遇和經濟能量，創造“一國兩制”實踐的新輝煌。



本研究報告建議成立“中央區域協調發展領導小組”領導“大灣區自貿區”的建設，自貿區的重點開放措施首先在港澳與大灣區內地城市之間實施，成熟之後再擴展至廣東全省。經民聯認為，建立大灣區自貿區，不可能所有政策同時全面鋪開，應該堅持問題導向，先從重要而又迫切需要解決的問題著手。建議將以下七個方面作為重點，推行新型開放政策，優化整合現有政策，逐步帶動全面構建大灣區自貿區的市場體制：