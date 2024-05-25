紀欣：賴清德曲解民意 把台灣帶向戰爭邊緣

紀欣 中評社台北5月25日電（作者 紀欣）賴清德5.20的“台獨自白”讓人跌破眼鏡。原以為面對“雙少數”、朝野對立、兩岸關係嚴峻，賴的就職演說至多會圍繞在“不卑不亢、維持現狀”的範疇內。不料，賴滿口“主權獨立”、“互不隸屬”，很多人至今仍不敢相信，僅獲四成選票的賴清德，竟敢曲解民意，把台灣帶向戰爭邊緣。除了不符民意，賴清德演說還凸顯了以下幾點問題。



一、嚴重扭曲憲政體制。賴清德的第一個公職是1996年5.20上任第三屆“國民大會代表”，儘管他兩年後就跳槽去了“立法院”，但他應該比一般人熟悉，1991年“國民大會”決定以增修條文方式“修憲”時，特別加注前言：“為因應國家統一前之需要”，表明兩岸同屬一個國家，在暫時分隔的狀態下，台灣地區之事務依增修條文處理之；後雖再經六次“修憲”，“憲法”第四條“依其固有之疆域”及上述前言，始終未更動過。



1992年，依“憲法”制訂的《兩岸人民關係條例》第一章總則也明言，該法是為“在國家統一前”，“規範台灣地區與大陸地區人民之往來”。賴刻意曲解憲政體制，把台灣獨立於中國之外，居心可恥，但不能改變兩岸關係的本質。



二、不顧台灣安危“倚美謀獨”。賴清德去年1月就提出“不可疑美論”，這次特別強調，美國將提供印太地區額外安全援助。即使包括台灣在內的印太夥伴僅獲80億美元，大大少於烏克蘭、以色列的600億、260億，但美國將台灣納入軍事援助，意味著，台灣如烏、以一樣，處於戰爭狀態。此話已引來大陸東部軍區展開“聯合利劍—2024A”的“圍島軍演”，兩岸兵凶戰危恐將成為常態。

