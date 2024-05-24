快評：聯合利劍高懸　隨時斷然出手

中評社快評／大陸東部戰區23日起展開的“聯合利劍－2024A”圍台軍演，今天繼續進行。演習充分展現大陸解放軍強大的威懾能力和區域拒止能力。



今次軍演與2022年8月時任美國眾議院議長的佩洛西訪台後大陸舉行的軍演一樣，都是圍台。兩次演習都聲勢浩大，但“圍而不打”。大陸何時、什麼情況下從圍台軍演到斷然出手？國台辦昨天給出了答案。



國台辦發言人陳斌華23日表示，解放軍在台島周邊演習，是對台灣地區領導人5.20講話謀“獨”挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持“台獨”、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，如果“台獨”分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，大陸將斷然出手，堅決粉碎“台獨”分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。



可以說，“台獨”分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險之日，就是大陸斷然出手之時。大陸聯合利劍高懸，“台獨”分裂勢力必須懸崖勒馬。



華府專家、德國馬歇爾基金會印太計劃主任葛來儀認為，演習可能是大陸採取的眾多措施中的第一個，接下來還會有其他的軍事、經濟和外交措施，可能會採取在過去演習未曾看過的行動；大陸的船隻可能進入距離台灣海岸僅24海里的外側鄰接區，可能還會對台灣週邊的船隻進行檢查。



的確，在當前形勢下，東部戰區“聯合利劍－2024A”圍台軍演只是520之後大陸威懾、懲戒“台獨”的第一步。大陸的下一步未必是葛來儀或外界所能猜到的。至於動作有多大，端看台灣新當局的反應和外部勢力未來會在台海幹什麼。