各地紀檢監察機關加強案件質量評查

圖為成都某區紀委監委案件審理室對辦結案件進行質量評查。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京5月24日電／據中央紀委國家監委消息，各地紀檢監察機關堅持把保障案件質量作為重大政治責任扛在肩上，規範開展案件質量評查工作，推動提升執紀執法工作規範化、法治化、正規化水平。



貴州省餘慶縣紀委監委注重把案件質量評查做在日常、融入經常，建立健全“日常評查、專項評查與集中評查”一體推進的案件質量評查工作機制，對案件質量實行動態監管，著力發現問題，補齊短板，提升案件質量。



成都市新津區紀委監委定期復盤評查審結案件，同步匯總分析反饋案件質量問題，督促問題整改，推動案件質量和執紀執法水平不斷提升。



新疆維吾爾自治區阿瓦提縣紀委監委深化“以老帶新”，緊盯案件辦理的核心要素和質量評查、責任鏈等關鍵環節，通過“以案代訓”“以幹代培”，面對面解疑惑、手把手教經驗，助力年輕幹部提能強質。



福建省尤溪縣紀委監委注重精準用好問責利器，定期開展問責案件評查“體檢”，重點對問責不精準、問責泛化等問題進行查找和整改，壓緊壓實問責主體責任，守牢問責案件質量“生命線”。圖為該縣紀檢監察幹部對問責案件開展集中評查。



江西省興國縣紀委監委建立案件移送審理前自查機制，根據案件質量評查中發現的常見問題開列清單制定自查表，案件承辦部門對照自查表從形式規範、主體身份、處理意見、條款引用等方面進行自查自糾，切實把好案件質量“源頭關”。