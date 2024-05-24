山東東營“室組”聯動壓實整改責任

圖為近日，該市紀檢監察幹部在黃河口國家公園創建工程項目現場瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京5月24日電／據中央紀委國家監委消息，“現在的工程推進情況怎麼樣，楊樹存活率多少，有沒有大面積死亡的情況？”近日，山東省東營市紀委監委第一監督檢查室和派駐第二紀檢監察組深入沿黃生態長廊工程現場開展監督，詳細瞭解工程推進和問題整改情況。



東營市作為黃河三角洲中心城市，護航黃河重大國家戰略落地落實是該市紀委監委的重要政治任務。沿黃生態長廊工程是山東省重點項目，東營市境內新造林面積11.21萬畝，現狀林地改造提升8.3萬畝，總投資24.2億元，總長108.6公里。工程啟動以來，該市紀委監委建立“室組”聯動監督機制，第一監督檢查室、派駐第二紀檢監察組按照職責分工，協同開展日常監督檢查，督促市自然資源和規劃局等職能部門落實各項決策部署。



此前，東營市圍繞黃河流域生態保護和高質量發展情況開展專項巡察，發現該工程監管不到位，部分種植林木出現“斑禿”，甚至“片禿”問題，黃河大堤董集段兩側15公里的樹木存活率不足30%，南展大堤龍居段東坡面125株海棠樹全部死亡……巡察組隨即將此情況反饋市自然資源和規劃局，同時把該問題移交給市紀委監委。



收到反饋問題後，東營市紀委監委快速啟動“室組”聯動監督模式，第一監督檢查室和派駐第二紀檢監察組立即分析研判，各派一名工作人員，在市自然資源和規劃局工作人員陪同下，到現場查看情況。



“這個點位確實比較偏遠，開車快一個小時剛剛到黃河大壩，之後還有15公里的崎嶇路段。”在路上，同行人員感慨著現場檢查一次不容易。



抵達後，第一監督檢查室和派駐第二紀檢監察組幹部站在大壩上遠望，整體林木茂盛、鬱鬱葱葱，但仔細打量後發現有的楊樹長勢萎靡、樹葉枯黃，有的樹莖幹枯。隨後，又到南展大堤龍居段查看海棠樹，現場情況與問題反饋基本一致。



隨行的市自然資源和規劃局幹部表示：“我們的監管確實不到位，但這麼大的工程，現場又非常分散，很多地方要想經常到現場，工作壓力比較大。”

