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日本石川縣能登半島地震已致260人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-05-24 10:31:16


（圖源：央視網）
　　中評社北京5月24日電／據央視新聞報導，當地時間5月23日，日本石川縣正式認定了30人在能登半島地震後的避難生活等過程中死亡為“災害相關死亡”。至此，這場地震造成的死亡人數達到了260人。

　　當地時間1月1日，日本石川縣能登地區發生7.6級地震並引發海嘯。

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