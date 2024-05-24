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進、圍、鎖！東部戰區發布戰巡演練模擬動畫
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2024-05-24 10:30:19
（圖源：央視網）
中評社北京5月24日電／據央視新聞報導，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展“聯合利劍－2024A”演習。
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