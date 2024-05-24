“中國金都”如何“金中生金”？

5月9日，招金銀樓兩名主播進行探廠直播。（圖源：新華社） 中評社北京5月24日電／據新華社報導，“金穴數百處，歲溢數千兩。”來到山東招遠，猶如走入“金窩”。



這裡擁有中國縣級市罕見的黃金儲量，可供開採的金礦脈量兩千餘條，享有“中國金都”的美譽。2023年，全市黃金產業總產值超過900億元。



招遠，這個有著2000多年黃金開採歷史的“掘金匠”如今怎樣實現“金中生金”？記者走進其中進行探訪。



五軸精雕生產線、全自動智能織鏈生產線、3D打印……在招金銀樓的黃金深加工車間，記者看到機械臂上下翻飛，不少工序已實現智能化生產。在智能化生產線的另一側，工人師傅正對一件件古法飾品進行鏨刻、錯金、花絲鑲嵌等更精細的操作。



機器轟鳴中，兩名“95後”招金主播開啟了探廠直播。“在淘寶平台開啟直播一年多以來，招金銀樓的淘寶粉絲量增長了三分之一。此外，我們製作的多款抖音短視頻成為爆款。”主播李想告訴記者。



以金礦開採、冶煉起家的招金集團正大力拓展終端業務，持續優化線上、線下產業布局。“我們以‘國潮＋非遺’為切入點，將敦煌寶相花紋雕刻於黃金之上，不斷提升品牌力。”招金銀樓副總經理王偉介紹，招金銀樓聯合阿里雲推出“招金·金色雲”數字化產業平台，消費者不僅可以參與個性化黃金珠寶的設計，還能將手中的黃金快速售出。



鍛造黃金全產業鏈“以金生金”，招遠不僅湧現了一批黃金珠寶首飾加工企業，還在加速發展工業用金產業。目前，黃金深加工產業產值已占到全市黃金產業產值的50%以上。

