中評編譯：中日韓首腦會談將重啟 意義重大

中評社首爾5月25日電（記者 崔銀珍編譯）韓國高麗大學國際大學院教授、前總統室國家安保室長金聖翰日前在《朝鮮日報》的專欄上發文指，目前最大的火藥庫是台灣海峽，為了地區和平與繁榮，與中國的緊密溝通是必需的。他也指出，本月底舉行的韓中日首腦會談意義重大，對韓國來講是需要好好處理的戰略課題。以下是編譯全文：



如果說韓美日合作是韓國外交的中心軸，那麼韓中日合作則是輔助軸。對於不能在美國和中國中選擇一個的韓國來說，應該讓韓美日帶動韓中日合作。



遏制朝鮮核威脅、保護尖端技術的一攬子安保核心機制是韓美日合作。但是，不能排除經濟上相互依賴度較高的韓中日之間的合作。尹錫悅政府上台後，通過改善韓日關係，努力加強韓美日安保合作，在戴維營韓美日首腦會談上迎來了歷史性的轉機，現在應該以此為基礎重啟因新冠疫情而推遲的韓中日首腦會談。



美國和中國正在展開激烈戰略競爭，與第一次世界大戰前的歐洲情況相似。



在烏克蘭和中東，中國、俄羅斯、伊朗和美國、歐盟、英國對立，在東北亞，朝鮮、中國、俄羅斯和韓國、美國、日本反目成仇，這與第一次世界大戰之前“三國同盟”（德國、奧地利、意大利）和“三國談判”（英國、法國、俄羅斯）競爭的情況相似。

