為中俄民心相通架起更多“僑”

近日，在莫斯科中國國際學校開設的中文興趣班上，學生正在上課。 吳 昊供圖 中評社北京5月24日電／據人民日報海外版報導，今年是中俄建交75周年。近年來，在元首外交戰略引領下，中俄關係持續健康發展，各領域務實合作穩步推進。在中俄民間友好往來中，活躍著華僑華人的身影。他們是中俄友誼的講述者，更是書寫者。



吳昊：



“培養傳播中俄友誼的使者”



“跟我讀，你好……”莫斯科市西北，阿廖什金自然保護區旁的一所學校內，不時傳來陣陣中文朗讀聲。這裡是新成立不久的俄羅斯中國國際學校。9月1日，該校將正式迎來第一批學生。



“今年初，學校硬件設施準備齊全。4月，招生工作啟動。現在，學校先期開設的中文、書法等興趣班已經開課。”俄羅斯中國國際學校校長吳昊對記者說。



俄羅斯中國國際學校由中國今日教育集團創辦，持有俄羅斯聯邦司法部頒發的執照和莫斯科市教育與科學局頒發的辦學許可證，是俄羅斯第一所以中文和中華文化教育為顯著特色的全日制國際學校。



“目前，學校已經舉辦了三次校園開放日，吸引不少俄羅斯家長及華僑華人家長攜子女參觀、預約報名。部分家長是專程從聖彼得堡等其他城市趕來的。”在吳昊看來，學校“招生熱”背後，是俄羅斯日益升溫的“中文熱”“中國熱”。



旅居俄羅斯25年，吳昊見證了中俄關係的持續發展。“現在，中俄關係達到歷史最高水平。兩國在貿易、投資、文化、科技、教育等領域的交流日益頻繁。對越來越多俄羅斯民眾尤其是青年一代來說，學習中文、瞭解中華文化不僅是興趣所在，還能增加職業選擇，帶來更多發展機遇。”他說。



這些年，從成立自己的文化公司、創辦介紹中國發展的俄文雜誌，到擔任俄羅斯華僑華人聯合總會秘書長，吳昊一直在為中俄人文交流牽線鋪路。現在，作為莫斯科中國國際學校校長，吳昊深感肩上的責任更大了。



“學校不僅會教中文，還會把中醫、中國武術、中餐等元素融入課程中。此外，我們計劃與當地俄羅斯中小學建立友好學校關係，開展‘中文課進校園’活動，讓更多俄羅斯青少年接觸中文，感受中華文化之美。”談起未來的工作計劃，吳昊躊躇滿志，“希望把這所學校打造成中俄開展文化教育合作的一個平台，培養更多傳播中俄友誼的使者。”

