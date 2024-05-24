韓再爆“N號房醜聞”　61女性受害

圖：韓國女性3月8日參加集會，要求保護女性權益、實現性別平等。＼美聯社 中評社北京5月24日電／據大公報報導，韓國首爾大學21日爆出“第二個N號房”醜聞，警方表示已逮捕包括2名首爾大學畢業生在內的5名嫌疑人。他們涉嫌自2021年起利用人工智能（AI）深度偽造技術製作換臉色情照片和視頻，並在Telegram私密直播間傳播。受害女性至少有61人，包括12名首爾大學學生或校友。韓媒批評警方反應太慢，多名受害女性曾分別向4個警察局投訴，但警方最初以“無法確認嫌疑人”為由停止調查，令嫌疑人得以持續作案。



首爾警察廳網絡調查科21日表示，已逮捕5名團夥作案嫌疑人，其中2名主犯為首爾大學畢業生，分別是40歲的朴某和31歲的姜某。他們涉嫌於2021年7月至今年4月利用AI深偽技術製作並傳播換臉色情照片和視頻。朴某涉嫌以包括首爾大學學妹在內的48名女性為對象，製作並傳播了1852份換臉色情照片和視頻。朴某在校讀書期間認識了這些受害者，並盜用她們在通訊軟件KakaoTalk上的頭像等資料合成色情影像，受害者包括未成年人。



姜某向朴某提供了大量自己製作的色情視頻。案發時，姜某是首爾大學法學院在校生，他將女同學的畢業照和社交媒體上的照片用於合成色情影像。他還向朴某提供了很多受害者的身份信息，後者將其上傳至Telegram直播間。除了朴某和姜某，警方還逮捕了3名製作熟人色情影像的嫌疑人，包括20多歲的C某。他製作並傳播了2101個視頻。朴某於4月11日被移交檢察機關，姜某和C某分別於本月16日和7日被移交。



色情影像上傳200直播間



5名嫌疑人在Telegram開設的私密直播間多達200個，單個直播間的參與人數最多可達50人。他們以提供女性熟人的換臉色情影像為“報酬”，讓別人分享更多換臉色情影像。他們還將合成的色情視頻直接發送給受害者，犯下凌辱罪。韓媒稱，這與此前震驚世界的“N號房”事件主犯趙主彬作案手法類似。



韓國多名犯罪者自2018年起以兼職為誘餌吸引年輕女性，哄騙她們上傳裸照和不雅視頻，以此威脅她們拍攝性剝削視頻，並將這些色情影像和受害者信息上傳至Telegram聊天室，供付費會員觀看和下載。這些聊天室內也會傳播AI合成的照片和視頻。為躲避搜查，犯罪者不斷新建、解散聊天室，並分別命名為“1號房”、“2號房”等，因此被統稱為“N號房”。影響最惡劣的是趙主彬建立的聊天室，他於2020年被捕，2021年被判囚42年。



趙主彬等犯罪者利用色情影像牟取暴利，但警方稱，在“第二個N號房”事件中，朴某等主犯的犯罪目的不是錢，而是為了“發洩性慾”。



韓警方被指應對不力



在抓捕朴某的過程中，民間報導團體“追蹤團火花”提供了重要協助。該團體成員袁恩智假扮男性在嫌疑人的直播間潛伏兩年，與朴某取得聯繫，今年又將其引到線下，最終於4月3日協助警方在首爾大學入口處將其抓獲。5年前，首次報導“N號房”事件的也是這個團體。



近年利用AI深偽技術實施網絡性犯罪的案例在多國湧現。韓國已於2021年修訂法律禁止未經當事人許可製作和傳播深偽影像，韓國警方今年3月宣布開發出深偽影像探測軟件。但韓媒批評說，警方在此次事件中的應對不夠及時。多名受害女性曾分別向4個警察局投訴，但警方最初以“無法確認嫌疑人”為由，決定停止調查或不將案件移交檢察院。直到警察廳網絡調查科在國家調查局的指導下重啟調查，案件才迎來轉機。《中央日報》發表社論指，警方本應更早採取積極主動的行動，以緩解受害者精神上的痛苦。