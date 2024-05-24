韓國性別不平等　女性“生育罷工”

圖：韓國女性在職場面臨歧視，在社會上還面臨性暴力威脅。＼資料圖片 中評社北京5月24日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：韓國性別對立嚴重，人權觀察組織指出，基於性別的暴力在韓國廣泛存在，令人震驚。韓國前女性家族部部長鄭鉉栢直言，該國的“父權文化”影響了生育率。



今年2月底發布的數據顯示，2023年韓國生育率再下降8%，降至0.72。韓國總統尹錫悅聲稱，女性主義是阻礙男女“健康關係”發展的罪魁禍首。但美媒稱，這是本末倒置。30歲的首爾上班族珍妮說：“生育罷工是女性對社會的報復，這個社會給我們施加了無法承受的負擔，也不尊重我們。”



韓國近年頻繁發生針對女性的大規模性犯罪。2018年，韓國女性多次舉行示威，抗議偷拍氾濫成災。2019年，韓團BIGBANG成員李勝利等多名男星捲入性犯罪醜聞，涉輪姦醉酒女性、偷拍並傳播性愛影片等。2020年，韓媒踢爆“N號房”醜聞。如今，首爾大學又發生“第二個N號房”事件。最令韓國女性憤怒的是，很多性犯罪者並未得到應有的懲罰，例如李勝利僅獲刑1年6個月，去年2月已刑滿出獄，繼續做生意。



BBC指出，韓國女性在職場受到的歧視也是加劇性別對立的原因之一。在經濟合作與發展組織（OECD）中，韓國女性受教育程度最高，但該國男女薪酬差距卻最大，女性平均失業率也高於男性。