歐洲三國承認巴勒斯坦國，全球怎麼看？

5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。 中評社北京5月24日電／據新華網報導，挪威、西班牙和愛爾蘭22日分別宣布承認巴勒斯坦國。全球多國和國際組織對此表示讚賞，認為這是推動落實“兩國方案”、實現地區和平穩定的重要一步，並呼籲立即停火止戰，結束加沙人道主義危機。美國和以色列則“反對”三國承認巴勒斯坦國的決定。



挪威、西班牙和愛爾蘭三國政府首腦均表示，承認巴勒斯坦國的決定是與“志同道合的國家”進行數月磋商後作出的，並商定在同一天宣布這一決定。



阿盟秘書長蓋特22日發表聲明歡迎三國決定。他說，此舉反映了三國支持“兩國方案”的真誠願望，也向巴勒斯坦人傳遞了正確的信息，即世界願意捍衛他們的自決權和獨立建國權。他呼籲尚未承認巴勒斯坦國的國家重新審視自己的立場，站在歷史正確的一邊。



埃及外交部發表聲明讚賞這一決定，同時呼籲國際社會立即採取行動，應對加沙地帶嚴峻的人道主義局勢，停止以色列在加沙地帶的進攻。卡塔爾外交部認為，三國決定是支持“兩國方案”和實現地區和平穩定的重要一步。聲明呼籲立即結束對加沙地帶的戰爭，讓巴以問題回歸政治解決軌道。



約旦外交大臣薩法迪指出，聯合國大會日前以壓倒性多數通過決議，建議安理會重審巴勒斯坦入聯申請。三國宣布承認巴勒斯坦國的時機很重要，這些決定是尋求實現地區和世界和平的更廣泛行動的一部分。



針對三國決定，以色列外交部22日發表聲明說，以外長卡茨已下令立即召回以色列駐愛爾蘭、挪威和西班牙大使。聲明說，卡茨還召見三國駐以大使，“強烈斥責”其宣布承認巴勒斯坦國的決定。



美國媒體22日引述一名美國官員的話報導，美國政府反對三國承認巴勒斯坦國的決定。美國總統國家安全事務助理沙利文當天在例行記者會上說，總統拜登認為，巴勒斯坦建國應該通過巴以雙方直接談判實現，而非他國單方面承認。



巴勒斯坦駐奧地利大使和常駐維也納國際組織觀察員薩拉赫·阿卜杜勒·沙菲對媒體表示，每增加一個承認巴勒斯坦國的國家，距離落實“兩國方案”就會更近一步。巴勒斯坦並不期待歐洲三國的決定會對美國的立場產生多大影響，“但無論如何，國際壓力會增加。我們已經看到在聯合國大會投票時，美國在國際上正變得越來越孤立。”



瑞典2014年正式承認巴勒斯坦國，瑪戈特·瓦爾斯特倫當時擔任瑞典外交大臣。她22日接受瑞典電視台採訪時表示，多國承認巴勒斯坦國令人感到積極，雖然在當前局勢下，落實“兩國方案”的前景似乎比任何時候都顯得渺茫，但各國承認巴勒斯坦國是重要的政治標誌。