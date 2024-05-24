人民幣資產吸引　特別國債搶手

中國經濟持續向好，全球增持人民幣資產成為大趨勢。（大公報） 中評社香港5月24日電／大公報報導，美歐日等發達國經濟隱憂重重，全球資產配置趨向多元投資，人民幣資產成為理想投資對象。中國財政部發行萬億元（人民幣，下同）超長期特別國債，首期400億元特別國債獲得不俗市場認購反應，為往後發債注入強心針，可見提供長期穩定收益回報的中國國債十分搶手，成為全球追捧目標。



近期再有美國聯儲局委員發表利率鷹派言論，未見明顯通脹降溫之下，今年不宜減息，美國國債應聲下跌，4月消費物價指數按年升幅回落0.1個百分點至3.4%，只能令美債價格短暫反彈，近日債價再重現跌勢，10年及30年期美國國債息分別重上4.4厘及4.5厘。美債持續走弱，拖累歐洲及日本等主權債表現，其中日本10年期國債一度升上1厘關口，反映市場擔憂日本要加息撐匯價。因此，在美國短期難以減息之下，環球債券市場普遍無運行，其中經濟企穩回升、通脹保持溫和的中國債券成為全球債市的跌市奇葩，呈現逆勢上升，中國10年期國債息低見2.31厘，較美國同年期國債息低逾2厘，融資成本便宜得多。



中國經濟向好 通脹溫和



事實上，中國財政部計劃發行萬億元超長期特別國債，融資所得用於推動經濟發展，例如加大基礎設施建設，有助增強中長期經濟增長動能，市場反應正面，首期400億元30年特別國債，中標息率2.57厘，較二級市場的國債息率略低，認購倍數達3.91倍，比上月底發行30年期國債2.83倍認購倍數為高，反映市場對長期穩定回報的資產需求持續增加，來自商業銀行、機構投資者及主權基金的買盤十分強勁。事實上，中國經濟穩步﻿復甦，首季GDP按年增長達5.3%，遠較發達國為佳，而通脹保持溫和，且有條件減息鞏固經濟﻿復甦基礎，令此時推售超長期特別國債更加搶手。



基金買盤強勁 投下信心票



首期超長期特別國債認購反應超預期，折射市場加大押注看好中國。在機構投資者大手認購之下，個人投資者更加難買。市場早已預期特別國債上市表現向好，但意想不到的是首日債價兩度漲停，一度大升兩成以上，其中深交所“特國2401”本周三收市漲幅仍達19.7%，債券上市首日價格大幅波動是不正常，不排除有散戶投資者將特別國債當作股票炒作所致，隨著特別國債供應逐步增加，相信債券價格會返回合理水平。



無論如何，首期特別國債發行開門紅，無疑對日後發行超長期特別國債注入強心針，顯示市場對中國經濟長遠發展前景投下信心票。據發債計劃，中國在未來一個月發行20年及50年期超長期特別國債，相信市場會有不俗承接力。



國債期貨將推 外資勢加倉



市場期待已久的離岸國債期貨，香港有望在短期推出，正好配合全球增持人民幣資產大勢，預期外資持境內人民幣債券比重顯著增加4%至5%。事實上，美歐日經濟及金融不穩之下，外資加速流入中國股債市場。國家外匯管理局數據顯示，上月境外投資者淨買入境內債券、股票金額分別達到1247億元及451億元，外資已連續8個月增持在岸人民幣債券，持倉金額上升至4.05萬億元，占在岸債券市場比重達到2.9%。



中國特別國債市場反應火爆，可見人民幣資產在全球吸引力不斷提升，令香港離岸人民幣業務發展大有可為。