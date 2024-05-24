曹雪芹的“秦淮舊夢燕市歌”

曹雪芹西山故里的“雪芹小道” 資料圖片 中評社北京5月24日電／據光明日報報導， 康熙五十四年（1715年）六月，曹雪芹誕生於蘇州葑門內帶城橋下塘的蘇州織造署。曹家歷任江寧織造，至曹雪芹叔父曹頫，已歷四代，是名噪一時的江南望族。



別夢依稀憶江南



舅爺李煦十分疼愛缺少父愛的曹雪芹，不時接他去蘇州長住。李煦的一處宅邸是江南名園拙政園的一部分，是曹雪芹的祖父曹寅任蘇州織造時買下的產業。道光十四年（1834年），畫家費丹旭到蘇州，住在拙政園，聽當地老人說，曹雪芹曾住此園，並以拙政園為《紅樓夢》中大觀園的背景素材（徐恭時：《那無一個解思君——李煦史料新探》）。吳恩裕也談到，1974年5月，他在上海聽園林學家陳從周說起吳中故老傳說，謂曹雪芹曾游拙政園、獅子林等江南名園，吳恩裕還前往蘇州第十中學探訪蘇州織造署舊址（吳恩裕：《曹雪芹佚著淺探》）。正如《紅樓夢》第一回所寫：“當日地陷東南，這東南一隅有處曰姑蘇，有城曰閶門者，最是紅塵中一二等富貴風流之地。”“金陵十二釵”中黛玉、妙玉等，均為蘇州人氏，黛玉葬花也脫胎於唐伯虎在桃花庵葬花的故事，“唐子畏居桃花庵……至花落，遣小伻一一細拾，盛以錦囊，葬於藥欄東畔，作《落花詩》送之”（《六如居士外集》卷二）。



金陵是曹雪芹的第二故鄉，他在這裡度過了“錦衣紈絝之時，飫甘饜肥之日”的美好童年。《紅樓夢》中點明寧、榮二府所在地為石頭城，即南京的舊稱：“那日進了石頭城，從他老宅門前經過，街東是寧國府，街西是榮國府，二宅相連，竟將大半條街占了。”據檔案記載，曹家在南京的房產並非江寧織造署一處，而是有房屋並家人住房13處，共計483間，另有田產8處（《江寧織造隋赫德奏細查曹頫房地產及家人情形折》），與《紅樓夢》中的寧、榮二府規模相當。



乾隆年間，詩人袁枚所置隨園便是曹家的舊業，裕瑞《棗窗閑筆》雲：“聞袁簡齋（枚）家隨園，前屬隋家者，隋家前即曹家故址也，約在康熙年間。”雖然以袁氏的財力只能買下曹氏舊宅的一部分，但也足以自誇。袁枚在《隨園詩話》中頗為自得地提到：“雪芹撰《紅樓夢》一部，備記風月繁華之盛。中有所謂大觀園，即餘之隨園也。”據考證，隨園在今天南京市廣州路附近，規模頗為宏大。隨園即大觀園的說法得到了胡適的認同，被寫入《紅樓夢考證》，但顧頡剛、俞平伯、周汝昌等均不認同。咸豐三年（1853年）春，太平軍攻陷南京，隨園被毀，今已蕩然無存。



黃葉村中著書時



雍正六年（1728年）曹頫獲罪，曹家被抄，曹雪芹隨全家離開金陵，回到闊別多年的京師。從1728年到1763年，除極少的出京，曹雪芹在這裡生活了大概35年，足跡遍布大半個北京城。曹雪芹在京的遺跡，至今可考的就有18處歷史文化遺存。



曹雪芹在京城首個落腳點是崇文門外蒜市口的曹家舊宅“房十七間半”。崇文門外一帶所居多為平民百姓，充溢著京師中下層社會的生活氛圍，這使曹雪芹對世態的體驗較之在江南時發生了深刻的變化。《紅樓夢》中醉金剛倪二、香料鋪掌櫃蔔世仁、江湖道士王一貼、包攬詞訟的老尼靜虛等著筆不多的各色人物，乃至將賈蓉之妻秦可卿寫成是從養育堂（育嬰堂）抱來的孤女，都源於曹雪芹的市井生活經驗。

