郭一鳴：遊客搭小巴的故事

掃碼支付方式尚未覆蓋香港大部分小巴。＼資料圖片 中評社香港5月24日電／資深評論員﻿郭一鳴今天在大公報維港看雲發表的文章說，特區政府正在加大力度吸引內地遊客，中央批准到香港自由行的名單增加八個城市，包括西北和東北的幾個省會城市內蒙古呼和浩特市、西藏拉薩、新疆烏魯木齊、寧夏銀川、黑龍江哈爾濱等，這些城市距離香港兩三千公里，遊客多數會留在香港過夜。特首李家超預料，新增的八個城市可為本港帶來一年約三十萬旅客、約十二至十五億元消費額。另外，盛事活動陸續推出，最新是“多啦A夢”無人機匯演將出現維港上空，帶來美好回憶和憧憬，屆時維港兩岸必定人頭湧湧。



文章說，“天王”劉德華也出手了。劉德華首次在抖音開設系列節目《我同你“港”》，以他個人對香港的情懷，從音樂、電影的角度跟大家分享當中的故事。有廣州朋友在網上看到預告片中劉德華坐在電車上和觀眾分享節目初心，告訴我說下次來香港想去搭電車。劉德華的魅力沒法擋，可以預料，今年內地遊客人數的增長將遠超特首估計的數字。



香港經濟﻿復甦似乎看到曙光，近日股市大幅反彈，樓市也重拾生氣。二○○三年沙士之後，就是首批內地自由行遊客給香港帶來人氣和消費，讓香港市場重拾信心，樓市大幅反彈並且由此步入長達十多年的牛市，帶來巨大的財富效應。期待這一次中央加碼自由行，會再次給香港帶來好運。不過，香港是否已經完全做好準備，讓這些遠道而來的內地遊客感到賓至如歸呢？我覺得好像還沒有。



文章說，那位廣州朋友說要來香港搭電車，我提醒他要記得帶現金零錢，或者來到香港之後買一張八達通，否則到時上車容易下車難。事緣不久前我親眼所見的一件事。某日下雨，我站在路邊等的士，剛好一部七十八號小巴駛至，正好經過我要去的廣東道，於是收起雨傘上車。乘客不多，車行兩個站到匯豐銀行樓下，一個年輕人上車，拿出手機用北方口音的普通話問司機大叔：可以掃碼付錢嗎？司機答：不可以，只能用八達通或現金。年輕人顯得很無奈，只好下車。我不是經常搭小巴，但已經不是第一次見到因為沒有帶現金或八達通，內地遊客不能乘小巴的情況。我推測，類似的情況可能也會發生在巴士或電車。



內地民眾早已習慣電子支付，一部手機走天下，購物消費都是掃碼結賬。他們來香港旅遊，有時會像那名不能搭小巴的年輕人一樣，因為忘了帶現金而遇上麻煩。不久前看到媒體報導，一名內地女遊客與丈夫來香港旅遊，夫婦前往一家老牌食肆用餐，享受絲襪奶茶與西多士，大快朵頤後拿出手機打算結賬離開，不料卻被告知餐廳只收現金。女遊客只好把丈夫留在店內，自己走到店外詢問排隊等候就餐人士，能否微信轉賬換一點現金，接連問三人都不肯兌換。女遊客猜測自己可能是被當成騙子，此前街頭有不少類似騙案，大部分都自稱內地遊客，來港沒帶現金想要尋求幫助等等。最後，幸好餐廳店員出手相助，以港元一兌一人民幣匯率，用微信轉給店員二百元人民幣，店員再給她二百港元，才得以結賬離開。這篇報導最後指出，按照當日港元兌人民幣的匯率，二百元人民幣可兌換二百二十點二港元，換言之女遊客虧蝕二十點二港元。



對於遊客而言，來到香港旅遊，因為沒有帶現金，乘車和吃飯遇上麻煩，肯定會留下不愉快的體驗。旅遊其實就是體驗，追求的是愉悅。觀賞當地的風景、感受當地的人文、品嘗當地的美食，都是體驗。因此，衡量一個地方旅遊業素質好差水平高低的標準，就是能否讓遊客獲得愉悅的體驗，留下美好的印象。既然我們希望吸引更多的內地遊客，那麼，我們就應該千方百計讓他們來到香港能夠獲得愉悅的體驗。這方面，深圳比香港做得好，我的人民幣微信支付，疫情期間因為銀行凍結賬號而停用，一次搭的士用現金付車資，外省口音的司機找錢時說，我每天上班都帶現金，就是為你們香港人準備的。



文章說，香港很多食肆、商店都已經提供電子支付，包括用微信人民幣支付，搭地鐵也用掃碼入閘，令內地遊客感到方便。但也還有像上文提到的只收現金和信用卡的食肆以及其他服務業提供者，特區政府有關官員是否知道究竟是何原因？