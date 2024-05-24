域外游記中的“萬國珍奇會”

特羅卡德羅宮鳥瞰圖 資料圖片 中評社北京5月24日電／據光明日報報導，郭嵩燾（1818—1891），字伯琛，號筠仙，晚號玉池老人，湖南湘陰人。1876年郭嵩燾出使英國，旋兼使法，是“常駐西方國家的第一個中國外交官”。奉命出使之中，域外的山川形勢、風俗政治、工藝製造等都被他以日記形式納於筆端。其中，他稱1878年巴黎世博會為“萬國珍奇會”，在自己的日記中記錄下來，以近乎白描的手法為時人勾勒出西方工業文明的圖景。



1878年5月1日，郭嵩燾作為駐外公使，偕隨員參加了巴黎世博會的開幕式。開幕式在“大圓屋一所”（即特羅卡德羅宮）舉辦，郭嵩燾在日記中對開幕式座次、人員、流程等做了較為詳細的記述：“各國公使坐位凡分三段：公使夫人居中，右為公使，再右為公使隨員。前為平台，張設甚盛……至二點鐘，伯理璽天德至。日思巴尼亞前王，及英太子、奧太子，及各官及兩議院紳，從者百餘人皆立。主會克朗斯宣誦辭，敘述伯理璽天德之意，又接宣頌美之辭。伯理璽天德亦有復辭。”（《倫敦與巴黎日記》）國王、王儲、議員、公使皆至，儀仗護衛萬餘人、聲炮百餘響，可謂聲勢浩大。觀禮結束後，郭嵩燾步出會場，行至陳設各國展品的“玻璃屋”，工程未畢，陳設品雖僅十之六七，但“百物羅列，奇光異采，焜耀奪目”。周回園亭池館、市肆酒樓若干，隨使黎庶昌記曰：“自西洋賽會以來，詫為未有。”（《巴黎大會紀略》）



5月13日，郭嵩燾返英前再次來到會場，由橋北西角門入，先至中國館“中華公所”小坐。中華公所“陳設華麗，牌樓亭榭，金碧輝煌”，但在當日的記述中，更為具體的規模、展品、陳設等郭嵩燾並未鋪陳，大量的筆墨形諸“惟英、法、美三國”才有的“陳設機器”，對“機爐水汽筒”“引氣夾輪之法”和“夾力機器”尤為屬意，記錄詳盡。“機爐水汽筒”為英國人蔔林斯創制的筒形蒸汽機，易櫃為筒，“其力尤巨”；“引氣夾輪之法”為刹車系統，專用於“汽輪車”，遇有緊急，立時可止，其工作原理為“氣放而外散，則輪鍵自開。納氣其中，則緊逼其鍵，使前後夾之，而輪不復能轉動矣”；“夾力機器”為升降機，“繩伸則夾力開，上下自由；繩斷則夾力合，旁設立柱以受夾”，多用於礦廠。相較於在此次世博會上大放光彩的貝爾的電話、愛迪生的留聲機，郭嵩燾更關注的是與“洋務”直接相關的機器、機械。



6月21日，郭嵩燾二次渡海來到巴黎，28日再次進入會場，此次游覽重點在法國的陳列物事。法國作為主辦方，展呈品目繁多，南北長約3裡，“每閱一道，兼測識其內層，又越一道”。第一道在外，陳設機器，前為各種車式，內又分八九道，郭嵩燾逐一記錄各類目：氈絨、、緞、衣服、冠履為一類；床幾案榻為一類；銅、錫、鍍金、鍍銀器具為一類；玻璃器具為一類；鐫石器具為一類；鐵器為一類；珍寶佩帶為一類；織畫屏毯為一類；戲具為一類；照畫為一類；鐘表為一類；雜器具為一類；屬部器具為一類；天文格致圖畫為一類。兩旁小路，南為礦產，北為各種製造，木植、藥品、穀產又各為類，可謂“極天下之巨觀矣”。此次世博會規模遠超之前，占地約27萬平方米，其中法國的展品占去一半的空間，深諳西方文化的馬建忠直言，“蓋法人之設此會，意不在炫奇而在鋪張。蓋法戰敗賠款後幾難復振，近則力講富強，特設此會以誇富於外人”（《上李伯相言出洋工課書》）。



6月30日，為慶祝世博會成功舉辦，法國政府籌集50萬法郎在巴黎舉辦燈會。郭嵩燾偕黎庶昌、張聽帆等人步行一周，但見滿城竪旗張燈，奇麗璀璨。是夜情形，郭嵩燾和黎庶昌各有記錄，但側重不同。郭嵩燾重在城市空間的描寫：“以桑塞裡色大街為經，中為布拉斯得拉弓高，即竪埃吉古碑處也。經西過拿破侖紀功坊，直接蔔阿得蔔琅園；經東為蒙勒馬爾得大街，並於街兩旁樹架，連小玻璃盞，引煤氣為燈。每值街口，兩旁植杆竪旗，中聚小玻璃盞，引燈為花圍。出城至蔔琅園，則沿途竪旗杆，間數十步為牌樓，懸萬點星燈五盞。”寥寥數筆勾勒出香榭麗舍大街、協和廣場、凱旋門、巴葛蒂爾公園、鑄幣廠街的空間關係，亦足顯燈會之規模。隨使黎庶昌則側重於場域體驗，尤觸動於聲光電器，對懸掛燈盞一一記錄，“五色紙燈十萬個”“玻璃燈三萬盞”……“總共官設之燈，二十五萬三千，而各人家自懸之燈又數十萬盞，不入此數”，“另有電氣燈二十四坐”，在他的記述下，城市“玉宇珠霄，無不通明透徹”。

