匯豐：港綠色金融領先亞洲

林慧虹表示，本港綠色和可持續債券發行量是亞洲最大的綠債發行地。（大公報） 中評社香港5月24日電／大公報報導，匯豐控股（00005）香港區行政總裁林慧虹在接受媒體訪問時表示，香港資本市場深厚、具備各種財富產品、人才，亦是進入內地的門戶，同時在數字貨幣、綠色和可持續金融方面有前瞻的議程。



林慧虹指出，亞洲是現時的全球經濟增長引擎，區內需要一處金融服務交流中心，相信除了香港沒有其他地方能提供這樣的連通性、開放、企業家精神，以及在亞洲這一全球經濟最具活力地區的核心地位。



林慧虹並提到，儘管面臨地緣政治緊張，中國仍是美國的重要貿易夥伴，同時也是東盟最大的出口目的地，在全球貿易方面，香港處在一個完美的地理位置。



林慧虹表示，在數字貨幣、綠色及可持續金融方面，香港具備前瞻性的議程，其中綠色和可持續債券發行量超過亞洲的三分之一，是區內最大的綠債發行地；此外，截至去年9月底，香港有超過200只獲得證監會授權的ESG（環境、社會和管治）基金，資產管理總值達1590億美元。



管理團隊方面，林慧虹表示，匯豐香港目前有38.7%的高管由女性擔任，超過集團整體的34%水平。匯豐計劃在2025年底前將女性高管的占比提升至35%。