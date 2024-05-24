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越南河內一處5層建築起火 已致14人死亡
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2024-05-24 11:27:17
中評社北京5月24日電／據央視新聞報導，當地時間5月24日凌晨0時30分左右，越南河內紙橋區一處5層建築發生火災，已造成14人死亡、3人受傷。目前大火已被撲滅。
據瞭解，事發地街道狹窄，對滅火和救援工作造成困難。至凌晨3時30分，救援人員才得以運出遇難者遺體。
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