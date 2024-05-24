波俄暗戰：北約“核共享”能走多遠

中評社北京5月24日電／據光明日報報導，5月21日，俄羅斯開啟第一階段非戰略核力量演習，就準備使用非戰略核武器進行實際演練。演練內容包括：如何獲取“伊斯坎德爾”戰術導彈系統專用彈藥、裝備導彈，並秘密移至發射區準備發射；為包括“匕首”高超音速導彈在內的航空兵器裝備特殊彈頭，並飛入指定巡邏區域。



看起來，演習與俄烏在哈爾科夫方向的膠著戰事並無關聯。算起來，俄羅斯方面為這場演習可能準備了至少一個月。



俄國防部發布消息稱，演習“是對西方官員挑釁性言論和威脅的回應”。一個月前，波蘭總統杜達在接受本國《事實》日報採訪時表示：“波蘭已準備好接納核武器。”



“核共享”之惑



在俄烏衝突延宕、國際局勢持續動蕩的背景下，杜達的納核言論，一時驚動四方。



俄羅斯外長拉夫羅夫迅速回應稱：“西方正危險地徘徊在核大國直接開展軍事對抗的邊緣。美歐核大國正在採取‘挑釁性步驟’，核戰爭的威脅正在增加。”俄外交部發言人扎哈羅娃表示，所有這一切將使得俄羅斯在軍事規劃中特別關注波蘭構成的威脅。如果美國核武器出現在波蘭境內，相關設施將立即被列入俄與北約發生直接軍事衝突時的“合法打擊”目標清單。



北約方面則迅速澄清。4月23日，北約秘書長斯托爾滕貝格與英國首相蘇納克訪問波蘭，與總理圖斯克會見。斯托爾滕貝格在當日的新聞發布會上回應：“北約沒有擴大核共享政策的計劃，也沒有在更多的北約國家部署更多核武器的計劃。”



所謂“核共享”，是指美國在北約盟國領土上部署核武器，成員國以提供基地、戰鬥機等方式參與規劃和演習。根據協議，在“衝突條件下”，通過“北約核計劃小組”決策機制，無核成員國也將具備執行核作戰的能力。美國目前在比利時、德國、意大利、荷蘭和土耳其部署有100枚B－61戰術核武器。加入北約，早已意味著波蘭走進了美國提供的核保護傘下，不過沒有“核共享”，似乎還少了站在近C位、得以觸碰“傘杆”的踏實感。



波蘭能否加入“核共享”？歐洲大國意見明確。德國防長鮑里斯·皮斯托裡烏斯表示：“當下不應考慮該在哪裡部署核武器，歐盟有北約的核保護傘，其能力和威懾力已獲證明。”法國防長勒科爾尼說：“在波蘭部署核武器違反俄羅斯與北約的基本文件，需要在北約盟國之間展開討論。”

