國際人士贊譽中國治水理念與實踐

中評社北京5月24日電／據光明日報報導，第十屆世界水論壇於18日至25日在印度尼西亞巴厘島舉辦。論壇期間，中國代表團在多場會議上詳細介紹了中國治水理念與實踐，獲得與會官員、專家學者和國際組織人士的廣泛贊譽。



印尼公共工程和住房部長巴蘇基·哈迪姆爾佐諾說，中國治水的成功實踐和重要案例為世界貢獻了中國智慧和中國方案，彰顯了中國致力於全球水安全、水繁榮，致力於構建人類命運共同體的決心。



沙特環境、水利和農業部水利副大臣阿卜杜勒阿齊茲·謝巴尼表示，中國是一個充滿哲學智慧的國度，相信沙特一定能汲取到中國治水智慧。很多國家過去幾十年一直在努力解決洪澇災害，而解決洪澇災害對沙特來說是一個嶄新的問題，沙特非常希望以正確的方式和方法，全面系統地應對洪災風險。



聯合國糧食及農業組織（糧農組織）土地與水資源司司長李利鋒說：“我覺得中國在協同治水這方面做得非常好，例如防汛抗旱跨部門協調機制，能夠利用短缺的水資源支持農業和社會經濟可持續發展，這是非常令人振奮的。”他說，中國實現了水資源管理水平的提高、水生態水環境的恢復和改善，中國的治水思路受到各國歡迎。“中國的經驗是從生態系統出發，從節水、蓄水到洪水的管理，都有非常好的一系列理念和方法，都可以和其他國家分享。”



法國尼斯索菲亞綜合理工學院教授、中國水利水電科學研究院特聘教授菲利普·古爾貝斯維爾在中國工作生活二十餘年，親眼見證了中國治水的成就。他說，在過去二十年中，中國的全民供水服務得到極大改善，很多偏遠農村地區的人們已不再面臨清潔用水和衛生設施困境。此外，中國在國際組織和聯合國項目中非常活躍，尤其是大力支持聯合國2030年可持續發展目標，包括與水資源相關的聯合國可持續發展目標6（清潔飲水與衛生設施），積極參與許多與氣候、水和政府工作相關的國際倡議，為國際治水作出了重要貢獻。