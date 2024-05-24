色情偷拍防不勝防　韓國性犯罪猖獗

中評社北京5月24日電／據大公報報導，偷拍風潮近年席捲韓國，攝像頭遍布廁所、更衣室等公共場所，受害人的隱私被拍攝並上傳至色情網站供人觀看。2018年5月起，韓國女性多次舉行大規模示威，反對偷拍惡行並抗議警方對此類案件處置不力。



“N號房”震驚全球



韓國多名犯罪者自2018年起以兼職為誘餌吸引年輕女性，哄騙她們上傳裸照和不雅視頻，以此威脅拍攝性剝削視頻，並在通訊軟件聊天室內共享，供付費會員觀看或下載。為躲避搜查，犯罪者提前建好多個聊天群，不斷新建、解散聊天群，並分別命名為“1號房”、“2號房”等，因此被統稱為“N號房”。影響最惡劣的是趙主彬建立的聊天室，他涉嫌脅迫數十名女性拍攝變態不雅視頻，並指使共犯性侵未成年少女。趙主彬2020年被捕，2021年被判囚42年。



男星勾結警方輪姦女性



2019年，韓團BIGBANG成員李勝利等多名男星被爆性犯罪醜聞，涉嫌輪姦醉酒女性、偷拍並傳播性愛影片、賄賂警方掩蓋罪行等。李勝利被判囚1年6個月，去年2月已刑滿出獄。



“第二個N號房”



今年5月21日，首爾大學爆出第二個“N號房”事件。警方逮捕包括2名首爾大學畢業生在內的5名嫌疑人，他們涉嫌利用AI深偽技術製作換臉色情照片和視頻，並在社交媒體上傳播。受害女性至少有61人，包括12名首爾大學學生。