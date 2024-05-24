美司法部起訴Live　Nation

中評社北京5月24日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：美國司法部23日起訴Ticketmaster母公司Live Nation，指控其對美國演唱會等活動的票務行業實施壟斷控制，並要求將其拆分。



美國司法部和20多個州23日入稟紐約南區地方法院，指控Live Nation對美國票務行業實施壟斷控制。司法部長加蘭稱：“歌迷支付了更多費用，藝術家演出的機會減少，小型推廣商被擠出市場，場館在票務服務方面的選擇也減少。是時候拆分Live Nation了。”售票平台Ticketmaster於2010年與Live Nation合併。訴狀稱，Live Nation通過Ticketmaster控制了主要場館約80%的演唱會票務服務。



Live Nation還被指控威脅對潛在競爭對手進行經濟報復、戰略性收購規模較小的地區競爭對手等。美國流行音樂巨星Taylor Swift的巡迴演唱會令Live Nation壟斷問題受到廣泛關注。去年，Ticketmaster因Taylor Swift演唱會門票需求激增而出現服務中斷等問題，其在美演唱會票價虛高也引發巨大爭議。



Live Nation稱，司法部的指控是“荒謬的”，並指責司法部忽視導致票價上漲的實際原因，包括活動成本和歌手受歡迎程度等。