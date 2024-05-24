中美旅遊高層對話描繪雙方文旅合作新前景

中評社北京5月24日電／據新華網報導，“讓我來將你摘下，送給別人家，茉莉花呀茉莉花……”5月22日，在陝西西安舉辦的第14屆中美旅遊高層對話上，中美兩國學生用中文合唱經典民歌《茉莉花》。悠揚婉轉的合唱歌聲，傳達出兩國人民相向而行的交流意願。



當天，中美兩國政府、機構、地方和企業代表近400人出席了這場主題為“旅遊促進中美人文交流”的對話活動。這是繼2019年之後，該對話時隔5年“重啟”。



2007年，中美雙方共同發起並建立了中美旅遊高層對話機制，為兩國旅遊交流和高質量合作創造出良好條件。2016年“中美旅遊年”期間，雙方舉辦了100多項交流活動，雙向交流人次突破500萬大關。2019年，中國赴美約280萬人次，美國來華240萬人次，中美互為重要的旅遊客源市場和旅遊目的地。



後疫情時代中美旅遊高層對話首次登場，雙方與會人士對合作前景和潛力寄予厚望。



“作為彼此重要的客源市場、旅遊目的地和產業合作夥伴，中美雙方在旅遊項目投資、旅行服務、組團接待、住宿品牌和零售渠道等方面合作前景廣闊。”中國旅遊研究院院長戴斌說。



在美國旅遊界人士眼中，中國更是極為重要的客源市場。



美國商務部助理部長格蘭特·哈里斯表示，美國制定了到2027年、每年吸引9000萬國際遊客的目標，能否實現的一個重要因素就是，“美國旅遊業能否吸引更多中國遊客”。



“在未來十年以及更長時間，美國和中國將在推動國際旅遊增長方面發揮巨大作用。”希爾頓集團全球總裁兼美國旅遊協會主席克里斯托弗·納塞塔認為，對於兩國乃至全球經濟的持續健康發展，雙方的交流合作至關重要。



為進一步便利中外人員往來，一段時間以來，中國持續優化簽證政策，跨境旅遊業迎來利好。

