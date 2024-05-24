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韓國政府宣布對7名朝鮮個人實施制裁
http://www.CRNTT.com   2024-05-24 11:40:49


　　中評社北京5月24日電／據央視新聞報導，當地時間5月24日，據韓國外交部消息，韓國政府宣布當日起對7名朝鮮個人以及2艘俄羅斯船只進行制裁。

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