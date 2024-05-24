哈佛拒向13名反戰示威學生頒發文憑

中評社北京5月24日電／據新華網報導，綜合BBC、《哈佛深紅報》報導：哈佛大學董事會22日發表聲明表示，校方已決定不向13名參與支持巴勒斯坦反戰示威的畢業生頒發學位文憑。校方認為，涉事學生近期在校園內紮營抗議的行為違反大學政策，必須接受處分。



儘管有多達115名教職人員在20日的投票表決中支持向這13名學生頒授文憑，校董會最終還是做出了相反的決定。哈佛大學政府學教授列維茨基21日表示，如果校董會不在經學院批准的學位授予名單上簽字，可能會引發教職工抗議，“因為從一開始，大家就已經對校董會有了相當程度的不信任”。



美國這一波反戰學潮至今已延續一個多月，全美至少有40所大學發起抗議。哈佛大學是少數沒有強行驅逐示威者的學府，但校方5月10日威脅對參與示威的學生採取紀律處分。校方稱，如果親巴勒斯坦抗議者不離開校園營地，他們將被勒令停學。

5月23日，牛津大學“巴勒斯坦行動組織”（OA4P）的反戰示威者佔領了位於惠靈頓廣場的一棟教學樓。數百抗議者和警察在大樓外對峙。



該組織一名發言人表示，牛津大學舉行反戰示威兩周以來，校方遲遲未對學生們的訴求作出回應，反而封鎖教學樓，並任由警察逮捕學生，要求立即與校方談判。