中評社北京5月24日電／據大公報報導，比起世界各國新建的現代化球場，一九三六年竣工的柏林奧林匹克球場是一個相當特殊的存在。僅僅是摸一摸當年的那些巨石，仿佛能感受到歷史的滄桑和力量。



柏林奧林匹克球場位於柏林西邊的夏洛滕堡區域，在修建當時並沒有太多地考慮到幾十年後大量的自駕車而安排足夠的停車場。為方便觀眾順利入場和退場，這裡有地鐵、輕軌和公交車，大部分前來看比賽或參加活動的觀眾都避免開車前往。這很符合柏林人的習慣，既環保又高效。



為了更好地瞭解這個運動場的“前世今生”，我們報名參加了一個解說團。穿過一個小小的遊客中心，我們便進到奧林匹克球場的外圈，歡迎我們的是代表著柏林的六個大型“聯合熊”雕塑，它們高舉著雙手，身上畫著各種運動的標誌。



解說員是一位年輕的小夥子名叫菲利普，他列舉了多項在這裡舉行的大型活動──德國人最愛的足球比賽，例如德甲聯賽、冠軍盃、歐洲盃和世界盃，以及大型的田徑比賽，當然也不乏流行歌手如U2、Coldplay等的演唱會。



接著我們便進入到奧林匹克球場的建築內部，立刻映入眼簾的是那一整片青葱翠綠的綠茵地。整個看台主要分為上下兩層，下層佔大部分，上層相對少一些。我們進來的這個門口，正好是兩層之間的夾層，主要是售賣快餐和飲料的商店和洗手間。菲利普告訴我們，這個球場總共有七萬五千個座位，是全歐洲座位數最多的球場。大家都露出驚訝的表情，因為想不到這個古老的球場竟然有如此大的容納量。



菲利普一邊解釋一邊強調說，主要是座位多，如果算上有站票的球場，我們這個不算是最大了。他指著一個一個的摺疊座位說，其實以前這裡全是長板櫈而不是單獨的一個一個座位，因為這種長櫈曾經導致不少安全事故，才換成單獨座位。



菲利普介紹道，以這個球場為主場的柏林赫塔足球隊每個賽季需要支付兩百五十萬歐的租金，這還是他們降級到德國乙級聯賽後的費用，當他們以前在德國甲級聯賽的時候，租金是現在的兩倍。



我們從一個室內的通道和樓梯走到了球場的主席台。菲利普介紹了一九三六年希特勒在這裡舉辦第十一屆奧運會，而目的主要是宣傳他的政治意圖。菲利普講了一個小故事說，當年美國運動員傑西歐文斯奪得一百米、兩百米、跳遠和接力四塊金牌，希特勒非常不高興自己國家的選手在主場沒有達到這樣的成績而大發雷霆。



所以，這個充滿歷史的球場並不是一個簡單的運動場所，包含了三個重要的元素：首先是體育，第二是建築，第三則是政治。



接下來我們還參觀了球員更衣室，坐了坐當年美斯坐過的板櫈兒，看了一個小型的祈禱室，上面用各種語言寫著激勵人心的關於運動的名言。



走出建築，我們看到了當年掛在鐘樓的大銅鐘，鐘壁因為火災時從高空掉下摔出了很多裂痕。是的，在德國你經常都能看到這樣的歷史文物，哪怕是殘缺不全，也寧願保持它當年的樣子。因為，每一道裂痕都有它的歷史故事。



柏林奧林匹克球場，也許是歐洲別具歷史故事的球場吧。