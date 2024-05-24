中評社北京5月24日電／據大公報報導，書店里有的自然是書，但又不限於書。文具文創、咖啡綠茶、首飾字畫、公仔玩具，以至於綠植爬寵，一切與休閒相關的東西，似乎都可以在書店遇見。書自然是包羅萬象的，書店也日趨包羅萬象起來。如是，去書店變得不那麼純粹，因為不止於買書；去書店也變得很純粹，因為只是為了放鬆心情。



近來，我常抱著這“純粹”的念頭去書店。於是，在書店又有新發現。一些書店對書的分類，頗耐玩味。按其內容與主題，圖書本是有專門的分類法的，傳統的新華書店一般沿用之，哲學、社科、經濟、文學、歷史、藝術……書多的便分至二級，小說、詩歌、散文，中國歷史、世界歷史……專營舊書的書店大體也是如此。一些專門的書店如考古書店、社科書店，則依其專長再作細分。



獨立書店卻不然，其分類匠心獨具，流露出打理者的觀念與品味。在北京，我常去的萬聖書園，有基督教、佛教、道教專櫃，孔孟、老莊專櫃，還有“西人看中國”“中國學術思想”的專題，隱隱可見書店主人胸中丘壑。



前幾天在一家購物廣場買麵包時偶見“方所”。我知道這書店，幾年前在廣州曾逛過的，不想北京也有了。轉了一圈，發現店內設有“陳寅恪”“許倬雲”專櫃，擺著兩位大師寫的書和別人寫他們的書。許倬雲的書縱橫開闔，意深而文淺，比較好讀，這些年圈粉無數。陳寅恪的書專精古雅，義廣而辭約，非專業的人其實很難讀懂，但並不妨礙他擁有更多的粉絲。對於兩位的粉絲而言，這家“方所”實在是太友好了。店里還闢了一個區域，名為“小方所”。我心中猜了答案，踱過去一瞧，果不其然，是兒童讀物區，暗為這“小機靈”叫好。



書店里的書與非書，以及因書生發或與書有關的觀念、趣味，還有瀰漫於書店空間的小機靈，共同構成了為什麼要有書店的理由。