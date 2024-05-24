吳冠中：苦瓜不苦　嚼透黃連

中評社北京5月24日電／據大公報報導，香港藝術館月前獲已故畫壇大師吳冠中的兒子吳可雨無償捐贈一億港元，設“吳冠中藝術贊助”專項基金。首三個“吳冠中藝術贊助”項目正向公眾開放，當中包括專題展覽系列“吳冠中──黑.白.灰”。



筆者近日參觀“吳冠中──黑.白.灰”展覽，對吳冠中晚年創作的一幅《苦瓜家園》印象尤深。香港藝術館屢獲吳冠中及其家人捐贈作品，《苦瓜家園》是其一。一九九八年，步入耄耋之年的吳老揮筆畫下了《苦瓜家園》，將平凡的半生瓜與個人的生命連結。



吳冠中一生受過很多苦。他是一個在貧寒農家降生的苦孩子，早於青年時代，他以“荼”為筆名，荼，苦菜也。吳冠中一生確實經歷過崎嶇曲折，他為《苦瓜家園》如此題點：“苦瓜藤上結苦瓜，血統也，命也。多少事，光環與花圈，都靠苦瓜成正果。苦瓜不苦，我曾題四字：嚼透黃連。”



吳冠中認為，一個人在一生命中，其實有甘與苦兩者間的對比；越是艱苦的情況底下，越能夠打造對於藝術的堅持和追求。《苦瓜家園》藤蔓繚繞，十多條垂掛的白色苦瓜反襯在黑森森的背景中，分外矚目，有說不出的苦澀味道。吳老將苦瓜這個表象提升到一個黑與白的對比，用繁復的攀藤喻作世間複雜紛亂的關係，讓觀者在簡單沉鬱的色調中，接觸他對於人生獨特體會。