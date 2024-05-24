李澤钜：樓市具剛需　長遠有支持

長實黃竹坑站上蓋項目Blue Coast外觀。（大公報） 中評社香港5月24日電／大公報報導，長實集團（01113）召開股東周年大會，集團主席李澤钜於會上詳談業務發展方向。其中，對於地產業務在近年前景問題，李澤钜坦言，集團不是選擇投資地點，而是選擇有理想回報的優質資產，而且，今天要從地產業務中獲取每年計雙位數字的回報，已是並不容易的事情，然而樓市長遠肯定有支持。至於多人談論的回購問題，在去年至今已回購超過8300萬股，涉資約30多億元，這亦屬於集團在香港的間接投資。



對長江中心二期充滿信心



今年2月特區政府全面撤銷樓市辣招。李澤钜直言，香港樓市一直存有剛性需求，長遠發展依然得到支持，於撤辣後樓市將繼續由房屋政策及利率走向作為主導。至於發展商低價推盤，他認為，樓盤定價是因應每個物業的不同條件而厘定，不可一概而論。談及投資回報，李澤钜表示，目前地產項目的地價加上建築成本高昂，利率亦一直維持於高水平，要從地產業務中獲取每年計雙位數字的回報並不容易。同時，地產與投資基建很難直接比較，此一時彼一時，以近期收購的天燃氣網絡公司及環保能源項目來說，回報率都有雙位數字。



“O＋O”消費額是實體店三倍



香港寫字樓市場持續受壓。李澤钜指出，短期內市場的新需求量確實不高，不過位處中環的優質全海景寫字樓供應不多，長期對長江集團中心二期前景充滿信心。至於股東回報方面，李澤钜稱，去年至今已回購超過8300萬股，同時也會著眼於股東的長遠利益，持續推動未來發展，例如近日就收購了兩個新項目。



長和（00001）同日召開股東周年大會，主席李澤钜強調，過去幾十年，長江集團已經是一間國際化或全球化公司，在50多個國家或地區有多元化生意。舉例來說，多年前屈臣氏集團大約衹有600間店舖在香港，如今屈臣氏遍布全球，總共有約1.7萬間店舖，若是沒有前往海外發展，則香港的店舖最多也只能增加到800間，因為市場已經飽和。



至於港人北上消費，李澤钜表示，港人消費模式轉變確實為香港零售業務帶來頗大挑戰，集團零售部門積極應對，例如調整在旅遊區店舖的產品組合，增設更多保健產品，吸引內地遊客。屈臣氏集團將繼續實施“O＋O”（線下及線上無縫零售體驗）平台策略，注意到該策略成效顯著，“O＋O”顧客群的消費額是純粹在實體店購物的顧客的三倍。