多國民眾體驗中國茶文化

中評社北京5月24日電／據人民日報報導， 5月21日是聯合國大會設立的“國際茶日”。日前，中國茶文化體驗活動在紐約聯合國總部及越南、塞爾維亞等國舉辦，吸引眾多民眾感受東方茶文化的魅力。



中國常駐聯合國代表團21日晚協同中國文化和旅遊部在紐約聯合國總部舉辦“茶和天下”國際茶日展示和慶祝活動。河南信陽作為中國著名產茶區，受邀參加活動。來自信陽的剪紙、面塑、皮影戲傳承人在現場展示了精湛技藝，茶藝師們泡制了當地聞名的信陽毛尖，茶香令在場的嘉賓陶醉。



中國常駐聯合國副代表戴兵在致辭中表示，“小小茶葉，承載起促進可持續發展的重任”。希望通過共同慶祝“國際茶日”，讓茶成為增進交流和友誼的紐帶，助力落實2030年可持續發展議程，共繪人類命運共同體的美好畫卷。



“茶和天下·雅集”暨中國廣西文化旅遊推介會21日在越南首都河內舉行。活動以茶為媒，輔以文藝表演、圖片展覽、文旅推介、茗茶品鑒等多種形式，展示廣西民族風情和旅遊資源。



越南國家旅遊局副局長何文超在致辭中說，本次活動不僅是推介廣西文化旅遊資源，也是促進越中兩國遊客互訪、加強交流合作、分享旅遊可持續發展經驗的重要機會。中國駐越南大使館公使王群表示，中越兩國山水相連，分享諸多共同文化價值，茶文化就是其中之一。希望借此機會，進一步加強中越文化旅遊交流合作。



21日，中國駐美國大使館與湖北省文化和旅遊廳、華盛頓美國華人博物館合作舉辦2024年度“茶和天下·雅集”活動。湖北省代表團與美國當地茶藝師合作，展示了恩施玉露、長盛川青磚茶和涇渭茯茶等多種茶葉的製作技藝，以及具代表性的茶葉產品、茶器和制茶工具，並現場表演茶藝。嘉賓們紛紛表示，活動讓他們充分領略到了中國茶文化的親和力和凝聚力。



中國駐美國大使館公使井泉在致辭中表示，茶深深扎根中國人的生活，是中國標誌性文化符號。茶的含蓄內斂、中正平和鍛造了中國人民族性格的底色，折射出中國與世界的相處之道。茶也曾在中美關係史上發揮過重要的紐帶作用。雖然中美兩國歷史文化和國情不同，但這並不妨礙大家坐下來一起品茗交流，共同探索和而不同的相處之道。



“茶和天下·雅集”活動21日在塞爾維亞首都貝爾格萊德中國文化中心舉行。近200位來賓沉浸式體驗制茶過程，並觀看中國福建省泉州市非遺表演。塞爾維亞旅遊和青年部助理部長德尼奇表示，此次活動為品嘗正宗中國茶和學習如何烹茶制茶提供難得機會。

